Расходы федерального бюджета выросли в январе-апреле почти на четверть

Расходы федерального бюджета в России увеличились почти на 25 % в январе-апреле 2022 года по отношению к показателям аналогичного периода 2021 года, заявил 13 мая премьер-министр Михаил Мишустин на совещании в правительстве. Слова главы кабмина приводит пресс-служба правительства.

В своей речи Мишустин связал рост расходов с ростом доходов федерального бюджета. По его словам, за четыре месяца текущего года последние "существенно выросли" благодаря росту поступлений за нефть и газ.

Последний факт позволил правительству увеличить резервный фонд. "В начале мая принято решение направить в него дополнительно почти 800 миллиардов рублей, а в целом с начала года он пополнился больше чем на 1,4 триллион рублей", — объявил глава кабмина.

Также Мишустин назвал "главными задачами" на текущий год "сохранение рабочих мест и поддержка наиболее уязвимых категорий наших граждан, а также обеспечение финансовой и ценовой стабильности". Всего на план первоочередных действий по поддержке экономики в 2022 году планируется выделить более пяти триллионов рублей, добавил он. При этом размер бюджетного стимула должен превысить восемь триллионов рублей, пообещал премьер-министр.

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