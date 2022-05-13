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Новости 12:31

В Петербурге до захода солнца объявили "желтый" уровень погодной опасности

фото ЗакС политика В Петербурге до захода солнца объявили "желтый" уровень погодной опасности

Сильный ветер 13 мая стал причиной объявления "желтого" уровня опасности в Петербурге до 21 часа. Пресс-служба Смольного призывает проявлять осторожность и пешеходов, и водителей. Последним и вовсе предлагают отказаться в пятницу от управления автомобилями во избежание дорожных аварий.

Согласно рассылке ФГБУ "СЗ УГМС", местами ветер может достигать 17 метров в секунду.

Отметим, что накануне в центре города прошел ливень, и количество осадков (10 мм) стало максимальным с конца ноября, о чем в своем Telegram-канале сообщил главный городской синоптик Александр Колесов.


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