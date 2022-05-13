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Новости 13:12

На укусы клещей за неделю пожаловались более 800 петербуржцев

фото ЗакС политика На укусы клещей за неделю пожаловались более 800 петербуржцев

За неделю за медицинской помощью в Петербурге обратилось 879 человек, на которых напали клещи, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Из них 281 пострадавший не достиг семнадцати лет. Среди районов, где имели место укусы, лидирует Курортный район (17 случаев), за ним следуют Пушкинский и Выборгский. 

Что касается статистики укусов с начала года, то первое место занимает Пушкинский район (42 случая), а всего из-за клещей в городские медучреждения с Нового года обратились 1 366 человек (из них 369 - дети).

От клещевого энцефалита с начала года вакцинировали почти 23 тысячи петербуржцев.


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