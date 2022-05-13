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Новости 13:24

Российские "дочки" Adidas и H&M могут исчезнуть из списка системообразующих предприятий

фото ЗакС политика Российские "дочки" Adidas и H&M могут исчезнуть из списка системообразующих предприятий

Минпромторг выступил за исключение дочерних компаний некоторых производителей одежды из списка системообразующих предприятий из-за их ухода с российского рынка, сообщил 13 мая "Интерфакс". По данным агентства, речь идет о структурах H&M, Inditex, Adidas и LPP.

По данным источника "Интерфакса", соответствующее предложение направил в Минэкономразвития замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Документ был составлен по итогам совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова, состоявшегося в начале марта.

Согласно предложению ведомства, из перечня следует исключить ООО "Эйч энд Эм", АО "Зара СНГ" (принадлежит Inditex), ООО "Ре Трэйдинг" (LPP, владеет брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay) ООО и "Адидас".

Перечень системообразующих предприятий был актуализирован в начале марта, причем тогда "Адидас",  "Эйч энд Эм" и "Зара СНГ" остались в списке, куда были внесены в 2020 году, уточняет "Интерфакс". Нахождение в перечне позволяет компаниям претендовать на господдержку, включая получение льготного кредитования.

После начала спецоперации ряд зарубежных компаний приостановили свою работу в России. Среди них оказались Adidas, Inditex, H&M и принадлежащие польской LPP бренды.

Фото: pixabay


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