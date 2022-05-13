Беглов попросил Попову об отмене масочного режима в Петербурге

Петербургский губернатор Александр Беглов официально обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с тем, чтобы она позволила отменить обязательное ношение масок в общественных местах города. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

В пользу своего предложения Беглов указывает, что в Петербурге за последний месяц заболеваемость коронавирусом упала на 40,6 процента.

"Спад произошел по всем клиническим формам COVID-19", - отмечает губернатор.

Тем временем Петербург продолжает ежедневно входить в тройку регионов с самой высокой официальной заболеваемостью коронавирусом. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 337 жителей.

Накануне к главному санитарному врачу РФ обратился депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов, попросивший Попову оценить эпидситуацию в городе и подумать над возможным снятием масочного режима.