Британия ввела санкции против Кабаевой и экс-супруги Путина

МИД Великобритании объявил 13 мая о введении санкций против Людмилы Очеретной — бывшей супруги президента Владимира Путина. Также ограничения коснулись других членов семьи Путина, а также главы Национальной медиагруппы Алины Кабаевой, которую СМИ также связывают с главой российского государства.

В заявлении британского МИД уточняется, что официальные активы Путина невелики. При этом ведомство утверждает, что "на самом деле Путин полагается на свою семью, друзей детства и избранную элиту, которые извлекли выгоду из его правления".

"Сегодняшние санкции ударят по клике, которая обязана Путину своим богатством и властью и, в свою очередь, поддерживает Путина и его военную машину", — сообщили в британском министерстве.

Санкции наложены на председателя совета директоров Национальной медиагруппы Алину Кабаеву, ее бабушку Анну Зацепину, бывшую первую леди Людмилу Очеретную (прежде известную как Людмила Путина), родственников президента Игоря Путина, Михаила Путина, Романа Путина и Михаила Шеломова.

Также под санкции попали Александр Плехов, исполнительный директор банка "Россия" Михаил Клишин, а также дети друзей президента Владимир Колбин, Юрий Шамалов, а также друг Путина юрист Виктор Хмарин.

По мнению британского МИД, введенные санкции " изолируют членов семьи и финансистов из ближайшего окружения Путина", усугубляя давление на него.

Фото: Благотворительный фонд Алины Кабаевой