Петербургские скульптуры оградят от излишних прикосновений

Хранители памятников в Петербурге намерены установить дополнительные ограды для того, чтобы защитить их от суеверных туристов, сообщил ТАСС со ссылкой на замдиректора по науке Музея городской скульптуры Елену Крылову. По словам специалиста, скульптуры страдают от любителей потереть их "на счастье", а также от кормящих птиц горожан.

"У нас есть памятник Петру I на Кленовой аллее, и горожане, и гости нашего города останавливаются целыми автобусами, и им рекомендуют потереть части барельефа, конечно, с него стирается естественная патина. <...> Мы тоже воспринимаем это как акт вандализма", — пожаловалась Крылова.

Музейная работница указала, что в прошлом году реставраторы уже восстанавливали патину на памятнике Петру I, и пообещала попытаться "как-то оградить памятник".

"Решение будет приниматься совместно с комитетом по градостроительству и КГИОП, чтобы не было к нему доступа", — отметила она.

Также Крылова отметила негативное воздействие птичьего помета на поверхность скульптур и попросила не кормить голубей возле них. По ее словам, чтобы отмыть помет, памятники приходится регулярно отмывать, что не идет им на пользу. "Последняя реставрация памятника Петру I показала, что появились необратимые воздействия на историческую патину, защитный слой бронзы и его пришлось тонировать, чтобы не было белесых потеков", — добавила она.

Фото: Музей городской скульптуры/ "ВКонтакте"