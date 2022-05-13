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Новости 15:02

Шишкина добивается ликвидации шести ларьков в Приморском районе

фото ЗакС политика Шишкина добивается ликвидации шести ларьков в Приморском районе

Вице-спикер петербургского ЗакСа Марина Шишкина, ознакомившись с жалобами жителей МО "Юнтолово" и МО "Озеро Долгое", которые возмущаются обилием нелегальных торговых точек, обратилась в комитет по контролю за имуществом. Больше всего нареканий у обратившихся к ней жителей Приморского района вызывают ларьки близ Комендантской площади (улица Уточкина, 2), а также возле домов 62, 67, 69 по Комендантскому проспекту и у домов 16 и 20 по Плесецкой улице.

Лидер городских справедливороссов напоминает чиновникам, что реализация товаров без договора с КИО и в ненадлежащих местах должна приводить к составлению административных протоколов. Кроме того, в письме к главе комитета Сергею Муравьеву Шишкина указывает, что земельные участки, на которых продают что-либо таким образом, необходимо освободить.


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