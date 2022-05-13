ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:35

РФ признала персонами нон грата десятерых румынских дипломатов

фото ЗакС политика РФ признала персонами нон грата десятерых румынских дипломатов

Российский МИД включил в список нежелательных персон десятерых румынских дипломатов, о чем лично объявили чрезвычайному и полномочному послу Румынии в РФ, вызвав его на разговор в здание министерства.

"Российская сторона решительно отвергает безосновательные попытки румынской стороны голословно возложить вину за военные преступления на Украине на Россию", - гласит текст официального российского заявления.

На сайте ведомства указывается, что принятые меры следует воспринимать как ответные и симметричные, поскольку в начале апреля десятерых сотрудников российского посольства в Бухаресте тоже признали персонами нон грата. По мнению МИД, упомянутое действие румынских властей ничем не мотивировано.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама