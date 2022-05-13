РФ признала персонами нон грата десятерых румынских дипломатов

Российский МИД включил в список нежелательных персон десятерых румынских дипломатов, о чем лично объявили чрезвычайному и полномочному послу Румынии в РФ, вызвав его на разговор в здание министерства.

"Российская сторона решительно отвергает безосновательные попытки румынской стороны голословно возложить вину за военные преступления на Украине на Россию", - гласит текст официального российского заявления.

На сайте ведомства указывается, что принятые меры следует воспринимать как ответные и симметричные, поскольку в начале апреля десятерых сотрудников российского посольства в Бухаресте тоже признали персонами нон грата. По мнению МИД, упомянутое действие румынских властей ничем не мотивировано.