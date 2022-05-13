Минтруд предложил ограничить прием коррупционеров на госслужбу

Минтруд выступил за введение пятилетнего запрета на прием коррупционеров на госслужбу, сообщило 13 мая РИА "Новости". Законопроекты об этом представлены ведомством на общественное обсуждение.

"Предлагается установить пятилетний запрет на найм на государственную и муниципальную службу, а также на отдельные должности в организациях публичного сектора для граждан, которые были уволены в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства и были внесены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия", — цитирует агентство сообщение пресс-службы ведомства.

Как уточнили в ведомстве, сейчас уличенным в коррупции госслужащим грозит досрочное прекращение полномочий или же увольнение, в том числе в связи с утратой доверия. Сведения по таким случаям вносятся в список лиц, уволенных в связи с утратой доверия. При этом включение в соответствующий реестр не означает автоматического запрета на работу в государственных органах и отдельных публичных организациях — его устанавливает суд.

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