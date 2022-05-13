Смольный одолжил "дочке" Кировского завода 200 млн рублей для оплаты оборудования

Петербургское правительство решило выделить 200 млн рублей в качестве займа дочернему предприятию Кировского завода - заводу "Киров-Электромаш", о чем сообщается на сайте Смольного.

Деньги нужны на оплату современного оборудования, приобретаемого на условиях лизинга в рамках модернизации производства. Купленная техника позволит выпускать продукцию для атомной отрасли.

"В сегодняшней экономической ситуации одна из главных задач городского правительства - поддержать промышленные предприятия. Особенно те, которые выпускают высокотехнологичную продукцию и оборудование для ведущих отраслей экономики", - полагает губернатор Александр Беглов.

Отмечается, что оборудование, на которое направили займ, уменьшит зависимость завода от импортных деталей и поставит на потоковое производство опытные образцы.