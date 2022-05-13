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Новости 18:24

Смольный одолжил "дочке" Кировского завода 200 млн рублей для оплаты оборудования

фото ЗакС политика Смольный одолжил "дочке" Кировского завода 200 млн рублей для оплаты оборудования

Петербургское правительство решило выделить 200 млн рублей в качестве займа дочернему предприятию Кировского завода - заводу "Киров-Электромаш", о чем сообщается на сайте Смольного.

Деньги нужны на оплату современного оборудования, приобретаемого на условиях лизинга в рамках модернизации производства. Купленная техника позволит выпускать продукцию для атомной отрасли.

"В сегодняшней экономической ситуации одна из главных задач городского правительства - поддержать промышленные предприятия. Особенно те, которые выпускают высокотехнологичную продукцию и оборудование для ведущих отраслей экономики", - полагает губернатор Александр Беглов.

Отмечается, что оборудование, на которое направили займ, уменьшит зависимость завода от импортных деталей и поставит на потоковое производство опытные образцы.


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