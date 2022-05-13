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Новости 18:42

Россия прекратит поставки электроэнергии в Финляндию в ночь на субботу

фото ЗакС политика Россия прекратит поставки электроэнергии в Финляндию в ночь на субботу

В ночь на 14 мая дочерняя компания российской "Интер РАО" — RAO Nordic Oy прекратит поставки электроэнергии в Финляндию, сообщило в пятницу РИА "Новости" со ссылкой на компанию Fingrid, управляющую электросетями в стране.

В сообщении говорится, что поставки прекратятся в час ночи. "По данным RAO Nordic, торговля электроэнергией на время будет приостановлена ​​из-за сложностей с приемом платежей за электроэнергию, проданную на рынке", — цитирует сообщение пресс-службы компании РИА "Новости".

Финская сторона утверждает, что страна без электричества не останется и, в случае необходимости, восполнит необходимое "путем импорта большего количества электроэнергии из Швеции, а также частично за счет внутреннего производства".

В свою очередь, в "Интер РАО" объяснили прекращение поставок неоплатой энергии со стороны Финляндии и выразили надежду на скорейшее их возобновление.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна подаст заявку в НАТО "в середине следующей недели", если будет соответствующее решение парламента. О возможности вступления государства в альянс местные власти заговорили после начала российской спецоперации на Украине. Российские власти подобные планы восприняли негативно.

Фото: pixabay


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