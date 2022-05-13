В Минздраве заявили, что все зарубежные фармпроизводители остались на российском рынке

Ни один зарубежный производитель фармпрепаратов не покинул российский рынок, заявила 13 мая директор Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава РФ Елена Максимкина. По ее словам, потребности россиян в медикаментах обеспечены в полном объеме.

"На сегодняшний день ни один зарубежный производитель [медикаментов] не ушел с российского рынка. Более того, мы полностью осуществили закупку для наших пациентов в полном объеме потребности на 2022 год, и сейчас мы начинаем закупку, в том числе, в разрыве финансирования на 2023 и 2024 год", — цитирует слова Максимкиной "Интерфакс".

По словам главы Центра, на сегодняшний день среди 47 высокозатратных нозологий только 15 международных непатентованных наименований производятся в России, еще 23 — сугубо зарубежного производства. Отсюда Максимкина сделала вывод, что в рамках программы "14 высокозатратных нозологий" ограничений не наблюдается.

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