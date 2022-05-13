Суд в Петербурге ограничил доступ к информации о потерях военнослужащих на четырех сайтах

Кировский районный суд Петербурга ограничил доступ к информации о потерях российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине, представленной на четырех интернет-ресурсах, сообщила 13 мая объединенная пресс-служба судов.

Рассмотрение административных дел проводилось по искам военного прокурора 301-й военной прокуратуры гарнизона о признании информации на сайтах запрещенной на территории России. В обосновании своих требований истец указал, что указанная информация была выявлена в ходе проведенной проверки. При этом было установлено, что ограничения на распространение, передачу и копирование контента отсутствовали.

"В ходе проведения проверки выявлено, что на четырех сайтах размещены сведения, раскрывающие потери личного состава Вооруженных сил Российской Федерации в период проведения специальной операции, имена, анкетные данные погибших, а также их персональные данные", — указала судебная пресс-служба.

В итоге суд требование военной прокуратуры удовлетворил, признав запрещенной информацию по конкретным ссылкам на четырех интернет-порталах.