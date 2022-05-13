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Отопительный сезон в Петербурге завершится в воскресенье

фото ЗакС политика Отопительный сезон в Петербурге завершится в воскресенье

Отопительный сезон в Петербурге закончился 15 мая, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора. Соответствующее решение было принято в связи с повышением температуры наружного воздуха, при этом возможность периодического протапливания социальных объектов сохраняется.

"Синоптики дали обнадеживающие прогнозы на ближайшее время. К тому же от многих жителей поступали сообщения, что в квартирах слишком жарко. Принято решение завершить отопительный сезон", — объявил Александр Беглов.

Нынешний отопительный сезон продлится 244 дня. В прошлом году тепло исчезло из батарей 13 мая, в 2020-м — 26 мая.

Продолжительность отопительного сезона зависит от погодных условий. Для его завершения нужно, чтобы в течение пяти суток среднесуточная температура не опускалась ниже +8 градусов по Цельсию, а прогноз метеорологов был положительным.

Фото: pixabay


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