Южная Осетия проведет 17 июля референдум о вхождении в состав России

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил на 17 июля проведение референдума о вхождении республики в состав России, сообщило вечером в пятницу РИА "Новости".

Агентство ссылается на сообщение на сайте президента, в котором необходимость проведения референдума объясняется "историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией".

"Назначить референдум Республики Южная Осетия по вопросу "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?". Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года", — говорится в сообщении со ссылкой на указ Бибилова.

Ранее в Южной Осетии состоялись выборы президента, в ходе которых Бибилов проиграл своему сопернику Алану Гаглоеву. Вечером в воскресенье действующий глава республики признал свое поражение. Инаугурация Гаглоева состоится после 21 мая.