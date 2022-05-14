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Новости 10:22

В возрасте 58 лет скончался правозащитник Андрей Бабушкин

фото ЗакС политика В возрасте 58 лет скончался правозащитник Андрей Бабушкин

Ночью 14 мая умер член президентского Совета по правам человека, правозащитник Андрей Бабушкин, известила у себя в социальных сетях его коллега Ева Меркачёва.

"Он, пожалуй, больше всех сделал все возможное для заключённых и не только. Он помогал всем, абсолютно. Он сердце и всего себя отдал людям. Светлая память!" - написала Меркачёва.

Бабушкину на момент кончины было 58 лет. Причину его смерти Меркачёва не обозначила.

Правозащитник, среди прочего, являлся председателем Попечительского совета Российского Красного Креста, был членом бюро партии "Яблоко", членом президиума организации "Офицеры России". Входил в состав Совета депутатов столичного муниципального округа "Отрадное".


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