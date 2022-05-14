"Спрос растёт с каждым днём": В Сыктывкаре начали продавать импортозамещённую "Коми Колу"

Магазины Сыктывкара начали продавать импортозамещённую "Кока Колу" собственного республиканского производства. Не так давно The Coca-Cola Company известила о вероятном уходе с отечественного рынка на фоне событий на Украине.

"В Республике Коми появилась своя Кола. Спрос на местную газировку растёт с каждым днём", — сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Напиток республиканского розлива можно найти не только в Сыктывкаре, но также в магазинах Вологды и Архангельска.

Некоторое время назад руководитель The Coca-Cola Company Джеймс Куинси выступил с заявлением, в котором не исключил прекращения взаимодействия с Россией из-за продолжающегося конфликта на Украине.