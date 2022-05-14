ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:12

"Спрос растёт с каждым днём": В Сыктывкаре начали продавать импортозамещённую "Коми Колу"

фото ЗакС политика "Спрос растёт с каждым днём": В Сыктывкаре начали продавать импортозамещённую "Коми Колу"

Магазины Сыктывкара начали продавать импортозамещённую "Кока Колу" собственного республиканского производства. Не так давно The Coca-Cola Company известила о вероятном уходе с отечественного рынка на фоне событий на Украине.

"В Республике Коми появилась своя Кола. Спрос на местную газировку растёт с каждым днём", — сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Напиток республиканского розлива можно найти не только в Сыктывкаре, но также в магазинах Вологды и Архангельска.

Некоторое время назад руководитель The Coca-Cola Company Джеймс Куинси выступил с заявлением, в котором не исключил прекращения взаимодействия с Россией из-за продолжающегося конфликта на Украине.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама