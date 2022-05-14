Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной контр-адмирала Спешилова

Минувшим днём, 13 мая, в Петербурге ушёл из жизни контр-адмирал ВМФ Александр Спешилов, о чём известили в Клубе моряков-подводников.

Свои соболезнования по случаю кончины высокопоставленного моряка выразил петербургский градоначальник Александр Беглов.

"За многие годы службы в ВМФ ему довелось командовать боевыми кораблями на Черноморском флоте, быть командиром Кронштадтской дивизии. Многое сделал для подготовки командного состава флота, возглавлял кафедру в Военно-морской академии", — вспомнил Беглов.

Указывается, что прощание со Спешиловым должно пройти в Никольском Морском соборе Кронштадта 17 мая. Причина кончины контр-адмирала не уточняется.

После того, как Спешилов ушёл в отставку, он получил должность в петербургском "Водоканале". Деятель приложил руку к созданию Музея воды. В течение долгих лет являлся главой Кронштадтского морского собрания, был участником ветеранского движения ВМФ.