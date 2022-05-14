Смоленская учительница отказалась менять пацифистскую аватарку "ВКонтакте" даже после полученного за неё штрафа

Школьную учительницу Александру Коротаеву из деревни Шестаково Смоленской области оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии, делится "7х7" в своём Telegram-канале.

Поводом для составления протокола в отношении педагога послужило фото её профиля во "ВКонтакте".

Примечательно, но даже после того, как Коротаеву оштрафовали, она отказалась менять свою аватарку в соцсети.

В разговоре с журналистами учительница отметила, что в школе есть люди, которые разделяют её взгляды.

"Я вижу, как меняются настроения в моем окружении: если поначалу люди радовались победам, то сейчас появилась тревога из-за экономической ситуации. Люди начинают понимать, что мы куда-то не туда пошли", — констатирует Коротаева.