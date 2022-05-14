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Новости 14:04

Смоленская учительница отказалась менять пацифистскую аватарку "ВКонтакте" даже после полученного за неё штрафа

фото ЗакС политика Смоленская учительница отказалась менять пацифистскую аватарку "ВКонтакте" даже после полученного за неё штрафа

Школьную учительницу Александру Коротаеву из деревни Шестаково Смоленской области оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии, делится "7х7" в своём Telegram-канале.

Поводом для составления протокола в отношении педагога послужило фото её профиля во "ВКонтакте".

Примечательно, но даже после того, как Коротаеву оштрафовали, она отказалась менять свою аватарку в соцсети.

В разговоре с журналистами учительница отметила, что в школе есть люди, которые разделяют её взгляды.

"Я вижу, как меняются настроения в моем окружении: если поначалу люди радовались победам, то сейчас появилась тревога из-за экономической ситуации. Люди начинают понимать, что мы куда-то не туда пошли", — констатирует Коротаева.


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