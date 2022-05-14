Путин провёл "откровенный обмен мнениями" с президентом Финляндии из-за готовности страны вступить в НАТО

Президент РФ Владимир Путин побеседовал по телефону со своим финским коллегой Саули Ниинистё о готовности скандинавской страны вступить в блок НАТО. Стенограмма разговора политиков приведена на сайте Кремля.

В ходе "откровенного обмена мнениями" Путин выразил недопонимание столь скорого желания Финляндии присоединиться к Североатлантическому альянсу, так как, по его словам, государству ничего не угрожает с военной стороны. В то же время российский лидер отметил, что подобное стремление негативно отразится на двусторонних отношениях между странами.

Кроме того, президенты поговорили о событиях, происходящих на Украине. По мнению Путина, Киев якобы не нацелен на конструктивный диалог, поэтому переговоры о ситуации не продвигаются вперёд.

В Кремле отметили, что настоял на телефонном разговоре именно Саули Ниинистё, пожелавший лично сообщить Путину о готовности вступить в НАТО.