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Новости 17:25

Комздрав известил о поступлении партии одного из самых дорогих препаратов в мире – "Бринейра"

фото ЗакС политика Комздрав известил о поступлении партии одного из самых дорогих препаратов в мире – "Бринейра"

На баланс фармацевтической базы Северной столицы поступил запас одного из самых дорогостоящих в мире препаратов, который необходим для детей с орфанным заболеванием (церойдным липофусцинозом), информирует пресс-служба петербургского комитета по здравоохранению.

Всего в город на Неве привезли первые 8 упаковок препарата, чья совокупная стоимость превышает 16 млн рублей. Покупка осуществилась в том числе благодаря фонду "Круг добра".

"Недавно в Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий данный препарат был введён 4-летней пациентке. Первое введение девочке произвели в Москве, там же в желудочковую систему головного мозга был имплантирован специальный резервуар", - отчитались в комздраве.

Для орфанного заболевания характерно поражение зрительного нерва, так и расстройство двигательной системы. "Бринейра" предназначается для замедления регрессии функций двигательного аппарата.


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