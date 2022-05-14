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Новости 17:49

Пацифистская табличка отправила жительницу Кронштадта в полицию и "отложенный" суд

фото ЗакС политика Пацифистская табличка отправила жительницу Кронштадта в полицию и "отложенный" суд

Сотрудники правоохранительных органов Кронштадта задержали местную жительницу Анну Мерлухину из-за пацифистской таблички, которую она прикрепила на свой велосипед, уведомляет "ОВД-Инфо"*.

После задержания женщину на протяжении пяти часов держали в отделе полиции, после чего доставили в суд. По версии силовиков, надпись на табличке дискредитировала армию РФ (ст. 20.3.3 КоАП).

Уже в здании суда полицейские связались с судьёй, которая заявила им, что у неё якобы нет времени на изучение дела Мерлухиной: правоохранителям она порекомендовала задержать её на двое суток.

Как итог, силовики "кому-то позвонили" и отпустили Мерлухину под обязательство о явке.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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