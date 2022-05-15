С начала спецоперации в России выросло число магазинных краж

За последние три месяца россияне стали чаще красть товары из магазинов, пишет РБК со ссылкой на данные системы распознавания лиц NTechLab, к которой подключены торговые сети.

Наиболее распространенный случай - вынос товаров через кассы самообслуживания. Нередко покупатели покидают магазины с полной корзиной, не заплатив за продукты. Больше всего крадут сладости, колбасу и алкогольные напитки.

С февраля по апрель число краж в магазинах выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.