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Новости 14:11

Роскомнадзор заблокировал еще более 17 сайтов

фото ЗакС политика Роскомнадзор заблокировал еще более 17 сайтов

Список интернет-ресурсов с запрещенной информацией 15 марта существенно пополнился: по меньшей мере 17 страниц стало недоступно по требованию Генпрокуратуры, которое выполнил Роскомнадзор.

Как пишет проект "Роскомсвобода", в реестр попали американский и немецкий новостные ресурсы USA.one и Germania.one. Туда же включили проект "Хроники", украинские порталы "Страна" (по новому адресу) и "Окна", сайт Finance.ua, сайт литовских общественников BLUE/YELLOW, чешский телетранслятор Prima и эстонское СМИ Delfi.

Вместе с тем стали недоступными в России несколько отдельных ссылок, относящихся к различным сайтам.


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