Левые силы недовольны полицией, помешавшей им в Москве пикетировать против латвийских властей

Решение о сносе памятника Освободителей Риги в латвийской столице стало поводом для пикетов, в которые 14 и 15 мая встали представители лево-патриотических движений. Акцию осветила пресс-служба "Левого фронта".

Неприятным сюрпризом для организаторов и участников демонстраций стало поведение представителей правоохранительных органов. Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов ожидал от них большей солидарности с протестующими.

"Характерно, что возле здания посольства Латвии в России которые воспрепятствовали проведению пикетов непосредственно возле посольства, что вызывает недоумение в сложившейся ситуации", - написал политик в своем Telegram-канале.

При помощи плакатов пикетчики обвиняли латвийских чиновников и депутатов в пособничестве нацистам, а также клеймили их позором.

фото: leftfront.org