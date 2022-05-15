Петербургские единороссы привезли в Липецк землю с Пискаревского кладбища

Автопробег "Дорогами Победы", стартовавший 10 мая на петербургской площади Победы, добрался до Липецка. Как сообщает пресс-служба петербургского отделения "Единой России", город посетила делегация из депутатов ЗакСа Петербурга и депутатов ЗакСа Ленобласти.

Парламентарий Владимир Носов в ходе визита отметил, что в Липецке бережно относятся к памятникам, сохраняя их в надлежащем состоянии. В своем выступлении Носов рассказал о засилье "фашистов" на Украине, сопоставив сегодняшнюю ситуацию с борьбой против гитлеровской Германии.

"Теперь российские бойцы бьются плечом к плечу с той коричневой чумой, которая образовалась совсем рядом с нашими границами. "Светлая память погибшим!" - произнес единоросс.

Для его коллеги Константина Чебыкина оказалось важным то, что регионы обменялись образцами земли. Петербургской делегации передали фрагмент земли из Мамаева кургана, тогда как Чебыкин вместе с другими гостями подарили Липецку капсулу с землей с Пискаревского кладбища.

фото: пресс-служба петербургского отделения "Единой России"