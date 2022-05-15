В Петербурге собирают подписи в поддержку уволенного библиографа РНБ Никиты Елисеева

Представители отечественной интеллигенции заступились за литературного критика и ведущего библиографа Российской национальной библиотеки в Петербурге Никиту Елисеева, уволенного в мае, как им представляется, безосновательно. Число подписавшихся в его поддержку человек приближается к сотне. В этом списке обращают на себя внимание имена режиссера Александра Сокурова, писателя Дмитрия Быкова, депутата ЗакСа Бориса Вишневского, историка Льва Лурье, экономиста Дмитрия Травина, поэта Ольги Седаковой, актера Вениамина Смехова.

По мнению руководства библиотеки, Елисеев нарушил несколько пунктов внутреннего этического кодекса библиотеки: в нынешнем году он выражал несогласие с тем, что покой читателей и сотрудников учреждения нарушают музыкальные выступления.

"Очень важно уметь вовремя исправлять допущенные ошибки, которые неизбежно нанесут репутационный ущерб РНБ и скажутся негативным образом на культурной жизни Санкт-Петербурга. Мы призываем как можно скорее восстановить Никиту Елисеева на работе в РНБ, ставшей его вторым домом, где он давно проявил себя как профессионал высочайшего класса", - говорится в открытом письме.

Его авторы полагают, что те или иные учреждения существуют для людей, а не наоборот.

Елисеев работал в РНБ с начала 1980-х годов. Он также входит в редколлегию журнала "Сеанс".