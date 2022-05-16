Петербург сохранил первое место по заболеваемости ковидом

Суточный прирост заболеваемости COVID-19 вновь оказался в Петербурге самым заметным среди российских регионов. Про данным федерального оперштаба на 16 мая, в городе зафиксировано 334 новых пациентов. Второй по заболеваемости оказалась Москва (288 новых пациентов), третье место отошло Воронежской области (163 новых больных).

Днем ранее Петербург также занимал первое место с 358 новыми случаями ковида, на втором месте располагалась Москва с 335 больными, на третьем — Подмосковье с 244 пациентами.

Всего за сутки в России зафиксировано 4 543 новых случая коронавируса при 5 379 выздоровевших. Госпитализировано 1 127 пациентов, скончались 89 человек. В Петербурге госпитализированы 96 человек, выздоровели 285. За сутки зафиксировано 10 летальных исходов.

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