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Новости 11:58

Сатирическая новость "Панорамы" про выпуск "Москвичей" на заводах Renault оказалась пророческой

фото ЗакС политика Сатирическая новость "Панорамы" про выпуск "Москвичей" на заводах Renault оказалась пророческой

В начале апреля сатирическое издание "Панорама", выпускающие придуманные новости, написало о том, что на заводах Renault в России, которые приостановили свою деятельность в марте из-за "спецоперации", якобы собрали первый за 20 лет автомобиль "Москвич".

Сегодня, 16 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявляет, что на предприятии на Волгоградском проспекте, где ранее базировались производственные мощности Renault, уже в 2022 году начнут выпускать "Москвичи".

"Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич". Мы постараемся сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе, и у его смежников", - отчитался столичный мэр у себя в блоге.

Главным партнёром "обновлённого" предприятия станет КАМАЗ. Изначально запланирован выпуск "Москвичей" с двигателями внутреннего сгорания, но ожидается, что в дальнейшем будут производить и электромобили.

"В 2022 году мы откроем новую страницу в истории "Москвича" ", - заключил Собянин.

Последние автомобили сошли с конвейера автозавода "Москвич" ещё в "девяностых".


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