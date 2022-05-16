Новая неделя в СПбГУ началась с очередной эвакуации из-за сообщения "минировании"

Начало новой учебной недели в Санкт-Петербургском государственном университете началось с очередной эвакуации: всех, кто находился в главном здании вуза на Университетской набережной, 7-9, эвакуировали из-за сообщения о "минировании", информирует пресс-служба СПбГУ.

Послание взрывоопасного характера пришло в вуз в районе 11:30. В этот же момент сотрудников и студентов попросили незамедлительно покинуть здание.

На место оперативно прибыли специальные службы для того, чтобы провести оперативную проверку.

Последний раз главное здание СПбГУ "минировали" в минувшую пятницу. До этого грозные сообщения в вузе получали минимум раз в неделю.