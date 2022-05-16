ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:46

Новая неделя в СПбГУ началась с очередной эвакуации из-за сообщения "минировании"

фото ЗакС политика Новая неделя в СПбГУ началась с очередной эвакуации из-за сообщения "минировании"

Начало новой учебной недели в Санкт-Петербургском государственном университете началось с очередной эвакуации: всех, кто находился в главном здании вуза на Университетской набережной, 7-9, эвакуировали из-за сообщения о "минировании", информирует пресс-служба СПбГУ.

Послание взрывоопасного характера пришло в вуз в районе 11:30. В этот же момент сотрудников и студентов попросили незамедлительно покинуть здание.

На место оперативно прибыли специальные службы для того, чтобы провести оперативную проверку.

Последний раз главное здание СПбГУ "минировали" в минувшую пятницу. До этого грозные сообщения в вузе получали минимум раз в неделю.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама