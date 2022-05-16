Жители Шушар установили кукиш на месте планируемого парка

Активисты Шушар установили на месте планируемого парка изображение кукиша и опубликовали 16 мая пост со снимком в сообществе "Шумные Шушары" в соцсети "ВКонтакте". Скульптуру разместили в конце Пушкинской улицы в поселке.

"В центральной усадьбе поселка Шушары заложен первый камень при строительстве парка, и общественное пространство уже начинает приобретать свои естественные очертания. Камень этот, правда, своеобразной формы и напоминает шушарцам отношение местного застройщика, компании "Дальпитерстрой", к своим обещаниям возвести общественный парк", — указали активисты.

Авторы поста напомнили, что Смольный перевел ряд участков под рекреационную зону еще в 2018 году, внеся изменения в генплан. "И вот уже 4 года мы наблюдаем, как на этом месте вырисовывается парк..."Кукиш-парк"", — заключили активисты.

Фото: "Шумные Шушары"/ "ВКонтакте"