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Депутат Кузнецова потребовала от РКН довести "до конца" блокировки Facebook* и Instagram**

фото ЗакС политика Депутат Кузнецова потребовала от РКН довести "до конца" блокировки Facebook* и Instagram**

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова призвала Роскомнадзор обеспечить стопроцентную эффективность блокировок Facebook* и Instagram**, сообщил 16 мая "Интерфакс". Заявление прозвучало на заседании комиссии генсовета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи.

Необходимость блокировок бывшая детский омбудсмен объяснила неспособностью отслеживать активность детей в запрещенных соцсетях. По словам Кузнецовой, сейчас "взрослые люди ушли из иностранных сетей, а дети там остались".

"Если раньше там были зарегистрированы мои дети, я видела, что они там делают — публикуют контент, я была подписана на их странички, они — на мои, мы переписывались, иногда даже по каким-то делам. А сейчас я не вижу. И так же другие родители — мы ушли сознательно по понятным причинам, но наши дети там. И мы не имеем сейчас возможности смотреть за тем, что сейчас происходит", — пожаловалась депутат.

Спасение в сложившейся ситуации Кузнецова видит в "доведении дела до конца", поскольку "дети остались в этой среде агрессивной".

Между тем присутствовавший на заседании замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что "эффективность самих блокировок на сетях операторов связи с нашим оборудованием стремится к 100%". "Удаление опасного для детей контента в российских социальных сетях сегодня занимает от одного до двух часов с момента его обнаружения", — приводит его слова ТАСС.

*Facebook** и Instagram** запрещены в России вместе с владеющей ими компанией Meta***, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России

** Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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