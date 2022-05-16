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Новости 13:47

Смольный выделил почти 125 млн рублей на патриотические, спортивные и молодёжные проекты НКО

фото ЗакС политика Смольный выделил почти 125 млн рублей на патриотические, спортивные и молодёжные проекты НКО

Смольный на конкурсной основе выбрал 52 городские некоммерческие организации, которым будет предоставлено 124,6 млн рублей на 66 проектов и конкурсов в сфере молодежной политики, сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

Уточняется, что на обозначенные цели из городской казны будет выделено 79,42 млн рублей, а оставшиеся 45,21 млн - средства федбюджета.

20 проектам предоставят 29,5 млн рублей: они будут направлены на "воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации".

11 проектов получат 18,6 млн рублей: все они затрагивают сферу досуга, отдыха и спорта. Другие 10 проектов потратят 29,8 млн рублей: они затронут молодёжную сферу.

Средняя сумма субсидии, которая предоставляется той или иной НКО в Петербурге, составляет 1,8 млн рублей.

"Такие конкурсы позволяют отбирать лучшие идеи и проекты, а город и государство помогают воплощать их в жизнь с помощью субсидий", - рассказал об инициативе губернатор Александр Беглов.

На конкурс в текущем году 200 НКО подали свыше 300 заявок.


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