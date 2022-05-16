Суд в Петербурге отправил мужчину в СИЗО за надпись об Украине на стене дома в Славянке

Пушкинский райсуд Петербурга решил отправить местного жителя Егора Казанца по делу о вандализме, совершенном по мотивам политической ненависти и национальной вражды (ч. 2 ст. 214 УК РФ), информирует объединённая пресс-служба судов города.

В мае текущего года Казанец, пребывающий, как указывается, в состоянии алкогольного опьянения, оставил на одном из домов Изборской улицы в Славянке надпись об Украине. Своим действием, уверен суд, мужчина проявил "негативное отношение к специальной операции".

Казанец - уроженец Украины, зарегистрирован в городе Марганец Днепропетровской области. Официально не работает, детей нет. Выступал против заключения в СИЗО, указывал, что не собирается скрываться от следствия.

Несмотря на это, суд заключил мужчину под стражу на срок до 9 июня 2022 года.