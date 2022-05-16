Правительство упростило ввоз в Россию смартфонов и ноутбуков

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении ввоза на территорию России в 2022 году электронных устройств, сообщила 16 мая пресс-служба правительства. Предполагается, что такая мера позволит избежать дефицита на фоне вводимых против страны санкций.

Постановление вводит изменения в нотификацию электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование. В частности, речь идет о смартфонах, компьютерах и ноутбуках, планшетах, рациях и микросхемах.

"Новое постановление допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями, в том числе Ассоциацией разработчиков и производителей электроники, а также Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий. Теперь специальные разрешения смогут оформлять и они", — уточнили в пресс-службе кабмина. До сих пор производители должны были обращаться за нотификацией в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.

Кроме того, отменяется требование о предоставлении нотификации таможенникам при ввозе комплектующих для промышленного производства оборудования на российской территории. При этом производители оборудования должны входить в перечень системообразующих предприятий, утвержденный правительственной комиссией по повышению устойчивости развития экономики.