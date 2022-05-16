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Новости 15:10

Петербург сохранил второе место в рейтинге развития регионов

фото ЗакС политика Петербург сохранил второе место в рейтинге развития регионов

Петербург оставил за собой второе место в рейтинге социально-экономического положения регионов за 2021 год, подготовленном РИА "Новости". Как и годом ранее, первое место в списке отошло Москве.

В первую пятерку также попали Татарстан, Московская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Ленинградская область заняла 10 место, что хуже предыдущих показателей — в списке за 2020 год регион находился на восьмом месте.

Сам рейтинг был составлен на основе данных Минфина, Федерального казначейства и Росстата. Методика основана на учете различных показателей, характеризующих социально-экономическое состояние регионов.


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