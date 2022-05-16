Петербургский горсуд снова запретил ночные прогулки обвиняемому в реабилитации нацизма

Санкт-Петербургский городской суд 16 мая продлил запрет определенных действий фигуранту дела о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ) Фёдору Белову, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. По версии следствия, Белов 5 мая 2020 года якобы загрузил на сайт "Бессмертного полка" заявку с фотографией украинского националиста Степана Бандеры. Сделал он это, "имея умысел на реабилитацию нацизма" и "для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны ", уверено следствие.

На заседании горсуда 16 мая прокурор попросила продлить ограничительные меры в отношении Белова на шесть месяцев. Ему запрещено покидать жилье между 22:00 и 06:00, посещать публичные мероприятия и пользоваться средствами связи и интернетом, за исключением случаев общения с адвокатом, следователем, контролирующим органом или звонков в экстренные службы. Белов в суде сначала попросил изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде, но не смог аргументировать просьбу, поэтому согласился на действующую меру. Судья решила продлить Белову запрет определенных действий на 6 месяцев.

Прокурор также попросила назначить предварительные слушания, так как сроки давности уже истекли и надо разрешить вопрос о правовых последствиях. Белов и его адвокат не возражали. Судья решила назначить предварительные слушания на 1 июня для решения вопроса о прекращении уголовного дела.

Белов вину признал. В разговоре с ЗАКС.Ру он заявил, что раскаивается в своём поступке и сейчас так бы уже не поступил.

- Два года назад я по-другому жил. Сейчас бы так не сделал. Сейчас я скажу, что глупо таким заниматься, - сказал он.

По словам обвиняемого, это была неудачная шутка, о которой он даже позабыл. Белов добавил, что хотел бы, чтобы дело рассматривали быстрее:

- Исход то понятен. Если срок давности прошёл, смысл так затягивать? И вообще наказывать человека, когда уже прошло два года, по такому делу… - резюмировал Белов.

По статье о реабилитации нацизма грозит штраф до 3 млн рублей, принудительные работы до 3 лет или или лишение свободы на тот же срок. Срок давности данного преступления - 2 года. Если суд вынесет приговор Белову, то осуждённый будет от него освобожден из-за истечения сроков давности.

София Саттарова