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Новости 16:31

В Колпино построят новую транспортную развязку над железной дорогой

фото ЗакС политика В Колпино построят новую транспортную развязку над железной дорогой

В ходе совещания петербургского главы Александра Беглова в Смольном был утверждён проект планировки новой развязки, которая поможет разгрузить дорожную инфраструктуру в Колпинском районе, информирует пресс-служба городской администрации.

Новый дорожный объект возведут на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе: там появится четырёхполосная транспортная развязка протяжённостью 2 км.

Отдельно указывается, что объезд будет построен над железнодорожными путями.

"За последние годы в Колпинcком районе мы ввели ряд крупных дорожных объектов. Транспортная ситуация там улучшилась. Но надо работать дальше", - высказался о ситуации Беглов.

Ожидается, что новый путепровод, который позволит избежать появления автомобильных заторов на железнодорожных путях, построят до конца 2023 года.


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