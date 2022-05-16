В Колпино построят новую транспортную развязку над железной дорогой

В ходе совещания петербургского главы Александра Беглова в Смольном был утверждён проект планировки новой развязки, которая поможет разгрузить дорожную инфраструктуру в Колпинском районе, информирует пресс-служба городской администрации.

Новый дорожный объект возведут на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе: там появится четырёхполосная транспортная развязка протяжённостью 2 км.

Отдельно указывается, что объезд будет построен над железнодорожными путями.

"За последние годы в Колпинcком районе мы ввели ряд крупных дорожных объектов. Транспортная ситуация там улучшилась. Но надо работать дальше", - высказался о ситуации Беглов.

Ожидается, что новый путепровод, который позволит избежать появления автомобильных заторов на железнодорожных путях, построят до конца 2023 года.