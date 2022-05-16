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Новости 16:58

Пожилую пенсионерку из Петрозаводска оштрафовали за листовку про Путина и Украину

фото ЗакС политика Пожилую пенсионерку из Петрозаводска оштрафовали за листовку про Путина и Украину

Суд в Петрозаводске решил, что 77-летняя пенсионерка Татьяна Савинкина дискредитировала российскую армию (ст. 20.3.3 КоАП) тем, что разместила в подъезде дома, в котором живёт, листовку, где в одном ряду с именем Владимира Путина упоминалась Украина, пишет "Север.Реалии"*. 

Донос на пожилую женщину написала председатель ТСЖ 75-летняя Тамара Свитич. Как итог, Савинкина получила 30 тысяч рублей штрафа.

В разговоре с журналистами она рассказала, что Свитич на заседание суда не пришла.

"С той стороны [обвинения] никого не было. В суд пришли человек 12, все поддерживали меня", – поделилась пенсионерка.

Сама Свитич в беседе с "Север.Реалии"* ране заявляла, что "люди не должны видеть вот эти призывы, которые создают ненормальную обстановку в доме", поэтому она и обратилась в полицию.

*Минюст внёс "Север.Реалии" в реестр СМИ-иноагентов


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