Gett уходит из России

Сервис такси Gett объявил о предстоящем уходе с российского рынка, сообщил в понедельник The Bell*. Издание ссылается на рассылку компании по адресам таксопарков, согласно которой последним днем работы сервиса станет 31 мая.

В тексте письма говорится о том, что в последний день весны главный офис Gett прекратит "техническую поддержку, доработку и обеспечение функционирования программного обеспечения, которое используется для приема и обработки заказов пользователей".

"Таким образом, последний день работы мобильного приложения для водителей — 31 мая 2022 года", — указывают представители компании.

Как отмечает The Bell*, о реорганизации российского офиса Gett стало известно в середине марта. Компания связывала это с экономическими причинами, поскольку из-за текущей политической ситуации Россию покинули многие корпоративные клиенты, что усложнило развитие бизнеса.

*Основательница The Bell Елизавета Осетинская внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов

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