Беглов рассказал о выплатах малообеспеченным и семьям военнослужащих

Смольный приступил к выплатам семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, отчитался 16 мая губернатор Александр Беглов в ходе своего еженедельного обращения по "Радио России". Также он рассказал о выплатах малообеспеченным семьям на содержание несовершеннолетних детей.

"Правительство города завершает формирование пакета социальных гарантий петербуржцам, пострадавшим в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, — заявил Беглов. — Мы начали выдавать единовременные выплаты семьям солдат и офицеров, погибших на Донбассе и Украине. На прошлой неделе подписал еще один документ из этого пакета о материальной помощи раненым".

Что касается поддержки малообеспеченных семей, то с 1 мая они могут обращаться за предоставлением президентской ежемесячной выплаты на детей в возрасте от восьми до 17 лет, напомнил Беглов. "Число ее получателей в Петербурге превышает 32 тысячи. Софинансирование города составит 1 миллиард 934 миллиона рублей. Эти деньги уже выделены из нашего бюджета", — рассказал он.