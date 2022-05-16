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Беглов заявил о росте интереса к Петербургу туристов из Индии и Ирана

фото ЗакС политика Беглов заявил о росте интереса к Петербургу туристов из Индии и Ирана

Туристическая сфера должна стать одним из драйверов экономического развития Петербурга, при этом сейчас наблюдается увеличение интереса к посещению города со стороны гостей из азиатских стран, заявил 16 мая губернатор Александр Беглов в своем еженедельном обращении по "Радио России".

"Начало мая получилось очень плодотворным для туристической отрасли Петербурга. Город не просто открыл сезон, а принял больше полумиллиона туристов", — поведал слушателям градоначальник.

"В условиях западных санкций мы продолжаем рассчитывать на туризм как на один из драйверов развития Петербурга, прежде всего, на российских туристов, — высказался он и немедленно переключился на гостей из-за границы. — Растет интерес к посещению нашего города со стороны Индии, Ирана, других стран Азии. Задача города — обеспечить эффективную и надежную индустрии гостеприимства, создать ее предприятиям максимально комфортные условия".

Также Беглов напомнил, что в последние два года крупные городские мероприятия проводились в онлайн-формате или с ограничениями доступа. "Мы обратились к главе Роспотребнадзора Анне Юрьевне Поповой с предложением отменить масочный режим и другие санитарные ограничения, которые действуют до 15 июня из-за ковида", — напомнил он о событиях прошедшей пятницы. "Эпидемиологическая обстановка позволяет сделать такой шаг, но рекомендательный характер использования масок сохраним: в людных местах они оправданны", — резюмировал губернатор.


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