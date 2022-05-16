Власти Ленобласти разрешили проведение массовых мероприятий численностью до тысячи человек

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал изменения в "антиковидное" постановление, сообщила 16 мая пресс-служба администрации региона. Согласно новым правилам, в области разрешается проведение массовых мероприятий, численность участников которых не должна превышать одну тысячу человек.

"Разрешается проведение массовых гуляний, зрелищных и иных массовых мероприятий с количеством участников не более 1000 человек с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил", — говорится в обновленном постановлении.

В начале мая власти региона отменили запрет на проведение массовых мероприятий. Никаких ограничений по количеству участников тогда не выдвигалось.