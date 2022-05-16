Второй этап отбора в Молодёжный парламент состоится 21 мая

В Законодательном собрании Петербурга 16 мая опубликовали список из 150 человек, которые пройдут во второй этап конкурсного отбора в Молодежный парламент. Две трети из них - юноши. Всего на отбор в Молодежный парламент поступила 551 заявка.

Участникам конкурсного отбора предстоит принять участие в деловой игре, которая состоится 21 мая на территории исторического парка "Россия - Моя история". Ранее сообщалось, что молодежь соберут в стенах Мариинского дворца. По итогам игры в третий, финальный этап конкурсного отбора пройдут 64 человека.

Среди претендентов в депутаты Молодежного парламента есть ребята с опытом работы в Заксобрании. Например, руководитель молодежного объединения "Вектор города" Ярослав Броневицкий. На своей странице он указал, что работает помощником депутата городского парламента. Еще он успел побывать членом совета молодежного парламента Государственной думы по патриотическому воспитанию. Кроме того, если верить его соцсетям, он работал судебным приставом.

Также в списке есть бывший помощник депутата ЗакСа Любови Егоровой Андрей Зарецкий. В 2019 году он пытался избраться в совет МО "Георгиевский" от "Единой России". Тогда он набрал 826 голосов.

Другой не менее активный молодой человек, прошедший во второй этап отбора - 16-летний Владислав Курбатов, автор молодежного исторического форума "Герои отечества". На прошлой неделе депутат Заксобрания Андрей Горшечников вручал ему в Мариинском дворце благодарность от имени спикера Александра Бельского.

В основном на второй этап прошли студенты РАНХиГС, участники общественных организаций, и подписчики "Молодой гвардии Единой России". Как стало известно ЗАКС.Ру, претенденты от "Молодежного яблока" во второй этап конкурса не прошли.

Напомним, новый совещательный орган представят 50 молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет. Из них 18 будут выдвинуты по партийной квоте. Еще 32 человека получат молодежный мандат по итогам отбора. Первое заседание Молодежного парламента планируется провести летом 2022 года.

Константин Леньков