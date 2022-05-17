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Минстрой допустил невозможность исполнения планов по вводу жилья

фото ЗакС политика Минстрой допустил невозможность исполнения планов по вводу жилья

Минстрой разработал пессимистичный сценарий исполнения строительной стратегии, сообщил 17 мая РБК. Документ допускает возможность неисполнения указа президента о вводе к 2030 году по 120 миллионов квадратных метров жилья ежегодно. В базовом сценарии соответствующие планы считаются реализуемыми.

Проект строительной стратегии рассматривает развитие отрасли до 2030 года с прогнозом до 2035-го. Согласно пессимистичному сценарию, в 2030 году  в России будут вводить по 100 миллионов "квадратов" жилья, а к 2035 году этот показатель достигнет 118 миллионов "квадратов". При этом базовый сценарий предполагает ввод по 120 миллионов квадратных метров к 2030 году и дальнейшие пять лет. Согласно указу Владимира Путина, к подобным показателям отрасль должна была прийти в 2024 году, однако позже сроки перенесли на 2030-й из-за пандемии коронавируса.

В Минстрое комментировать содержание стратегии отказались, сославшись на то, что работа над документом еще продолжается. Как сообщил РБК со ссылкой на свой источник, рассмотрение документа намечено на июнь.

Фото: pixabay


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