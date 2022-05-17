Минстрой допустил невозможность исполнения планов по вводу жилья

Минстрой разработал пессимистичный сценарий исполнения строительной стратегии, сообщил 17 мая РБК. Документ допускает возможность неисполнения указа президента о вводе к 2030 году по 120 миллионов квадратных метров жилья ежегодно. В базовом сценарии соответствующие планы считаются реализуемыми.

Проект строительной стратегии рассматривает развитие отрасли до 2030 года с прогнозом до 2035-го. Согласно пессимистичному сценарию, в 2030 году в России будут вводить по 100 миллионов "квадратов" жилья, а к 2035 году этот показатель достигнет 118 миллионов "квадратов". При этом базовый сценарий предполагает ввод по 120 миллионов квадратных метров к 2030 году и дальнейшие пять лет. Согласно указу Владимира Путина, к подобным показателям отрасль должна была прийти в 2024 году, однако позже сроки перенесли на 2030-й из-за пандемии коронавируса.

В Минстрое комментировать содержание стратегии отказались, сославшись на то, что работа над документом еще продолжается. Как сообщил РБК со ссылкой на свой источник, рассмотрение документа намечено на июнь.

Фото: pixabay