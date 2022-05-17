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Новости 9:52

Комздрав объявил о сборе экспонатов для музея службы крови

фото ЗакС политика Комздрав объявил о сборе экспонатов для музея службы крови

Комитет по здравоохранению объявил 17 мая в своем Telegram-канале о формировании в Петербурге музея службы крови при Городской станции переливания крови. В связи с этим чиновники обратились к горожанам с просьбой о содействии пополнению фондов учреждения.

"Что важно: атрибутика донорского движения регионов России, исторические документы службы крови, исторические документы доноров, печатные газеты до 1945 года, телеграммы, фотографии, исторические плакаты, различные предметы для работы с кровью", — перечислила пресс-служба комздрава предметы, которые могли бы стать экспонатами музея.

Желающих передать экспонаты в дар музею просят написать по адресу электронной почты gspk.pr@zdrav.spb.ru.

Фото: Telegram-канал "Комздрав СПб"


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