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Новости 10:23

В России может появиться новое молодежное движение

фото ЗакС политика В России может появиться новое молодежное движение

В Кремле задумались о создании нового общероссийского движения детей и молодежи, сообщил РБК со ссылкой на осведомленные источники. К работе над проектом также подключены Росмолодежь и Минпросвещения.

Предположительно, о создании организации официально объявят 19 мая, когда соответствующий проект внесут в Госдуму, рассказал один из собеседников РБК. В то же время другой источник допустил, что внесение проекта состоится позже.

Несмотря на то, что о создании новой организации станет известно в год столетия пионерии, на советское движение новая организация будет похожа не во всем, утверждает собеседник издания. В качестве примера он указывает на то, что членство в новой структуре будет добровольным, "да и времена сейчас другие".

Новое движение может быть создано на базе уже существующих — Российского движения школьников, проекта "Большая перемена" и некоторых региональных организаций. Также не исключено участие движения "Юнармия" в числе учредителей.

Необходимость новой организации собеседники РБК объясняют задачей воспитания патриотизма, любви к Родине и гражданственности среди детей и подростков. Возглавить движение может замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов, при этом структура способна охватить не только школьников, но также и учащихся средних специальных учебных заведений, покинувших школы после девятого класса.

Фото: кадр из фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"


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