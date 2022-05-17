Жителям Ленобласти упростили заготовку дров

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление, упрощающее процедуру оформления документов на заготовку дров для личных нужд граждан, сообщила 17 мая пресс-служба региональной администрации.

"Теперь выписать древесину на дрова можно во всех районных лесничествах", — указали в пресс-службе. До сих пор оформить древесину на дрова можно было лишь после обращения в областной комитет по природным ресурсам, добавили чиновники.

Ранее Дрозденко положительно воспринял решение "Газпрома" направить дополнительные сухопутные мощности проекта "Северный поток-2" на развитие газоснабжения регионов Северо-Запада. "В Ленинградской области есть территории, где готовы принять газ опережающими темпами. Речь идет как о газификации частных домохозяйств, так и об использовании инфраструктуры "Северного потока-2" для ускорения реализации ряда инвестиционных проектов в регионе", — объявил он в начале мая.

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