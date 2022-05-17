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Новости 12:18

Жителям Ленобласти упростили заготовку дров

фото ЗакС политика Жителям Ленобласти упростили заготовку дров

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление, упрощающее процедуру оформления документов на заготовку дров для личных нужд граждан, сообщила 17 мая пресс-служба региональной администрации.

"Теперь выписать древесину на дрова можно во всех районных лесничествах", — указали в пресс-службе. До сих пор оформить древесину на дрова можно было лишь после обращения в областной комитет по природным ресурсам, добавили чиновники.

Ранее Дрозденко положительно воспринял решение "Газпрома" направить дополнительные сухопутные мощности проекта "Северный поток-2" на развитие газоснабжения регионов Северо-Запада. "В Ленинградской области есть территории, где готовы принять газ опережающими темпами. Речь идет как о газификации частных домохозяйств, так и об использовании инфраструктуры "Северного потока-2" для ускорения реализации ряда инвестиционных проектов в регионе", — объявил он в начале мая.

Фото: pixabay


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