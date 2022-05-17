В Петербурге задержали зампреда ВООПИиК Александра Кононова

Днем 17 мая сотрудники полиции задержали заместителя председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Кононова, сообщил ЗАКС.Ру сам Кононов. Причины интереса силовиков градозащитник не уточнил.

Журналист Сергей Ковальченко написал в своем Telegram-канале, что Кононова задержали возле дома. По данным журналиста, предположительно, зампреду ВООПИиК могут вменить статью о дискредитации Вооруженных сил. Кононова хотят доставить в УМВД по Адмиралтейскому району.

После начала "спецоперации" на Украине градозащитник выражал пацифистскую позицию в социальных сетях, за что подвергся травле со стороны провластных Telegram-каналов.

Кроме ВООПИиК, Кононов состоит в Совете по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга, а также входит в Градостроительный совет города.

Константин Леньков