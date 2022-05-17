ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:18

В Петербурге задержали зампреда ВООПИиК Александра Кононова

фото ЗакС политика В Петербурге задержали зампреда ВООПИиК Александра Кононова

Днем 17 мая сотрудники полиции задержали заместителя председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Кононова, сообщил ЗАКС.Ру сам Кононов. Причины интереса силовиков градозащитник не уточнил. 

Журналист Сергей Ковальченко написал в своем Telegram-канале, что Кононова задержали возле дома. По данным журналиста, предположительно, зампреду ВООПИиК могут вменить статью о дискредитации Вооруженных сил. Кононова хотят доставить в УМВД по Адмиралтейскому району. 

После начала "спецоперации" на Украине градозащитник выражал пацифистскую позицию в социальных сетях, за что подвергся травле со стороны провластных Telegram-каналов. 

Кроме ВООПИиК, Кононов состоит в Совете по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга, а также входит в Градостроительный совет города. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама